Il marito di Stefania Orlando riceve un messaggio da Dayane Mello dalla casa del GF Vip: ecco la sua strepitosa risposta su Twitter

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, sul web è diventato il punto di riferimento dei fan della concorrente del GF Vip, ma stavolta ha deciso di rispondere a un messaggio di una coinquilina della moglie: Dayane Mello. Ma cosa le avrà mai scritto?

Il messaggio di Dayane per il marito di Stefania Orlando

Andiamo con ordine. Lo scorso 27 gennaio, il buon Simone ha compiuto 45 anni: un compleanno importante passato però lontano dalla sua dolce metà, impegnata appunto nella casa del GF Vip.

Mentre Stefania Orlando era intenta a fare gli auguri in diretta al marito, però, è arrivata Dayane Mello che, abbracciando la showgirl, ha lanciato un messaggio di auguri per il musicista: “Mi raccomando, tratta bene la fanciulla qui. La coccoli troppo. Divertiti, oggi, prendi una bottiglia… vai in giro… fai casino! Fai quello che vuoi!”

“No amore, non sentire Dayane!”, è stata la risposta della Orlando. Anche se nel frattempo è stato lo stesso Simone Gianlorenzi a replicare su Twitter, rispondendo direttamente a Dayane Mello.

Simone risponde alla Mello: “io ti venero”

“Dayane io ti venero – ha infatti cinguettato con tanta ironia il marito di Stefania Orlando – Grazie di cuore!!! Da oggi sei mia protetta.… io bimbo di Dayane: ti porto in finale!!!”

Su Twitter, Simone Gianlorenzi non manca mai di supportare la moglie. Questo ormai lo hanno imparato tutti i fan, che hanno anche preso a supportare le sue esplosioni di ironia e i commenti che fa sul GF Vip. Ed è a loro che ha voluto mandare un altro messaggio, scrivendo: “Amici questo è il compleanno più assurdo e straordinario di sempre. Il vostro affetto e amore incondizionato mi travolgono come una valanga. Non riuscirò mai a risp a tutti ma vi amo potente. Siete luce pura e vita, siete meraviglia assoluta. Grazie di cuore”.

Tuttavia, poco dopo, Simone ha pubblicato una foto nel quale regge un cartello con scritto: “Fate uscire Stefania! #devofarelamore”. Si tratta di un vero appello affinché Stefania torni a casa al più presto? O soltanto di una delle sue ironiche uscite social?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy