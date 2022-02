GF Vip, Davide prova ad uscire dalla porta rossa: la reazione in lacrime di Lulù. Cosa è successo 

Lulù è tra i concorrenti ad essersi assicurata un posto in finale, mentre Davide Silvestri ancora no e uno dei suoi scherzi ha fatto tremare proprio la princess.

La sesta edizione del GF Vip finirà con la finalissima attesa per il 24 marzo 2022. Prima di allora però c’è ancora chi deve conquistarsi un posto in finale ed evitare di essere eliminato.

Lulù è tra i concorrenti ad essersi assicurata un posto in finale, mentre Davide Silvestri ancora no e uno dei suoi scherzi ha fatto tremare proprio la princess.

Lo scherzo di Davide che ha spaventato Lulù

Su Twitter infatti, gli utenti hanno notato che Davide – nel cuore della notte – ha fatto uno scherzo agli altri concorrenti, minacciando tutti di uscire da un momento all’altro e dirigendosi verso la fatidica porta rossa. Lulù ci è cascata con tutte le scarpe, spaventandosi parecchio: “La bontà di Lulù che si mette davanti la porta per non far uscire Davide e va pure in confessionale per fermare la sua uscita” ha fatto notare qualcuno sui social.

Molti utenti però non hanno reagito bene allo scherzo: “Posso dire che Davide è proprio patetico a fare uno scherzo così stupido alle 4 di mattina, dopo 3 mesi che è stato a fare solo pane e pizza?” ha scritto qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy