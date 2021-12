GF Vip, Davide lo ruba per Soleil: il gesto dopo l’uscita di Alex Belli dalla casa

Per Soleil si apre un nuovo capitolo nella casa del Gf Vip, sarà una contro tutti? Oppure ha qualche alleato dalla sua parte?

Per Soleil si apre un nuovo capitolo nella casa del Gf Vip, sarà una contro tutti? Oppure ha qualche alleato dalla sua parte?

LEGGI ANCHE: – GF vip, Davide sbotta con Soleil dopo l’uscita di Alex Belli: ecco la sua verità sulla coppia

Intanto arrivano i primi confronti con gli altri inquilini della casa. Tra questi c’è Davide Silvestri, che si è sentito di confessare all’influencer cosa pensava del rapporto con Alex Belli.

Inoltre, Davide, comprensivo verso la ragazza e vicino come amico, ha deciso di fare un gesto affettuoso nei confronti di Soleil. Davide infatti ha “rubato” un pupazzo dalla love boat da regalare a Soleil. Silvestri le ha fatto trovare il regalino nel letto, durante la prima notte effettiva per Soleil senza Alex Belli nella casa.

Un gesto semplice ma di amicizia che non è sfuggito agli utenti sul web, felici di vedere che Soleil non è affatto sola in questa avventura, nonostante l’uscita di Alex.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset