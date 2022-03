GF VIP, cosa succederà in finale: Alex e Soleil si esibiranno in un seducente tango

La sesta edizione del Grande fratello vip è in dirittura d'arrivo, nell'attesa di scoprire chi vincerà scopriamo insieme cosa hanno preparato Alex e Soleil

E’ tutto pronto per la finale del “Grande fratello vip” che vedrà protagonisti i cinque concorrenti rimasti all’interno della casa più spiata d’Italia. Il pubblico avrebbe puntato tutto su Alex Belli e Soleil che, invece, sono già usciti dando vita ad un teatrino sull’amore libero.

Al posto loro ritroviamo Barù, Delia Duran, Giucas Casella, Davide Silvestri, Jessica e Lulù Selassiè. I due ex gieffini, però, hanno in mente una sorpresa unica per i telespettatori. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Alex e Soleil, la sorpresa per il grande finale

In questi sei mesi, Alex Belli e Soleil Sorge sono stati i protagonisti del “Grande fratello vip” e la loro storia di un’amicizia speciale è finita su tutti i giornali e sul web che non ha fatto altro che parlare di loro. Che si tratti di un amore libero o artistico, così lo ha definito l’attore di Centovetrine, qualcosa tra i due c’è stato e nessuno potrà dimenticarlo.

Per concludere il reality nel migliore dei modi, sembra che Alfonso Signorini abbia convinto i due a preparare un’esibizione davvero seducente. Per il ballo d’apertura, previsto come ogni anno, la coppia porterà in scena un tango argentino.

Quindi, il pubblico dovrà aspettarsi un Alex Belli in smoking con una rosa rossa tra le labbra e una Soleil Sorge con un vestito rosso e sensuale.

Dall’amicizia al bacio artistico, cosa succederà?

In tanti si chiedono se questa sera i due si baceranno in diretta, concludendo così la loro storia d’amore. Secondo alcune indiscrezioni il gesto tanto atteso non mancherà ed è previsto alla fine dell’esibizione. Come la prenderà Delia Duran? Per il momento la moglie di Alex Belli sembra si stia divertendo all’interno della casa ed è pronta a mettersi in gioco per arrivare dritta all’obiettivo: vincere il “Grande Fratello Vip”. Che il triangolo amoroso abbia fatto centro? Lo scopriremo questa sera, stay tuned.

FOTO: gentile concessione dall’Ufficio stampa Endemol Shine Italy.