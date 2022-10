Gf Vip, ‘è sce.. completa’: cosa ha detto Antonella che ha fatto arrabbiare Edoardo

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: la coppia non decolla? La reazione di lui a una battuta della ragazza

Al GF Vip, la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non sembra decollare come previsto. C’è solo attrazione fisica e nulla di più? È quello che verrebbe da pensare osservando il comportamento dei due.

Antonella, infatti, in giardino, si è messa a scherzare e a parlare ad alta voce come se stesse parlando con la sua mamma, rivolgendosi a Edoardo: “E forse un ragazzo si è anche innamorato di me, mamma!”. Edoardo, visibilmente imbarazzato e infastidito, ha detto ad Alberto, seduto di fianco a lui: “Ma questa è sc*ma completa”.

In rete c’è chi ha sorriso per la battuta, commentando: “ammetto che ho riso”, ma anche chi non ha apprezzato la reazione di Edoardo: “Lei sarà infantile ma lui che dice così, per carità”. Chi avrà ragione? Antonella oppure Edoardo? Intanto in rete la coppia non convince del tutto.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy