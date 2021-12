GF Vip, tanti concorrenti malati in casa: hanno fatto i tamponi. Cosa sta succedendo in queste ore nella casa

Al GF Vip sono tanti i concorrenti malati, tant'è che la produzione li sottopone ai tamponi ogni due giorni: ecco cosa sta succedendo

Nella casa del GF Vip, sono ogni giorni di più i concorrenti malati, che mostrano sintomi febbrili e di raffreddore, al punto da essersi dovuti sottoporre più volte ai tamponi. Ma cosa starà mai succedendo nella casa più spiata d’Italia?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Davide e la morte di Paolo Calissano: cosa chiedono i fan e perchè i due si conoscevano

Al GF Vip sono sempre di più i concorrenti malati, ma sembra che si tratti di una semplice influenza: i concorrenti vengono sottoposti di continuo ai tamponi. Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: sempre più i concorrenti malati

Andiamo con ordine: nella casa del GF Vip, Alessandro Basciano è l’ultimo concorrente in ordine di tempo ad aver accusato sintomi febbrili o comunque di una qualche malattia. Prima di lui, anche Gianmaria Antinolfi aveva accusato della febbre e del mal di stomaco e, prima ancora, anche Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli.

Nelle ultime ore, anche Federica Calemme ha rivelato di non sentirsi troppo bene, facendo preoccupare non poco i fan del reality show, parlando di mal di gola e febbre.

Grande Fratello Vip: concorrenti sottoposti ai tamponi ogni due giorni

Tuttavia, a quanto pare, quello visto al GF Vip non dovrebbe essere un pericolo dal punto di vista del Covid-19, in quanto i concorrenti del reality show vengono sottoposti ai tamponi per il rilevamento del coronavirus ogni due giorni, con esito sempre negativo.

È più probabile che si tratti di una più semplice sindrome influenzale o comunque di un qualche virus di questo genere, tant’è che in molti puntano anche il dito contro Barù, ultimo ad entrare nella casa. Sarà stato davvero lui a portarlo nella casa?

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy