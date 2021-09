GF Vip, i compensi dei concorrenti: quanto vengono pagati al giorno. Cosa ha svelato Alfonso Signorini

Compensi dei concorrenti del GF Vip 6: quanto vengono pagati al giorno? Le conferme ufficiali sono rare, ma non mancano certo le indiscrezioni…

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai ai blocchi di partenza. I primi personaggi famosi che condivideranno l’esperienza da reclusi sono in procinto di entrare nella casa di Cinecittà. Anche quest’anno il cast è molto variegato: attori, ballerine, conduttori, giornalisti, tronisti e addirittura principesse. Ma quali sono i compensi dei concorrenti del GF Vip 6 e quanto vengono pagati al giorno?

Vi siete mai chiesti quali sono i compensi dei concorrenti del GF Vip 6 e quanto vengono pagati al giorno? Difficilmente si trovano conferme su questo argomento, ma in rete non mancano certo le indiscrezioni… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Quali sono i compensi dei concorrenti del GF Vip?

Andiamo con ordine. La partecipazione al Grande Fratello è a tutti gli effetti un lavoro nel mondo dello spettacolo. E, trattandosi di un lavoro, chi partecipa al reality percepisce un compenso in denaro che varia da persona a persona.

Ciascuno dei concorrenti del GF Vip, infatti, ha un suo cachet che dipende da diversi fattori e, come rivelò Alfonso Signorini in occasione dell’inizio della scorsa edizione, i compensi “dipendono dal personaggio e dalla sua notorietà”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del GF Vip 6, il conduttore svelò che “l’elemento economico non è l’elemento fondamentale della partecipazione. Una persona deve essere convinta ed avere il piacere di farlo, poi a seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo ogni singola trattativa per arrivare ad una conclusione”.

La polemica su Raz Degan e il cachet stellare al Grande Fratello Vip

Tutto il discorso sui compensi dei concorrenti del GF Vip si è recentemente riacceso dopo le polemiche su Raz Degan. Davide Maggio aveva infatti lanciato un’indiscrezione sul regista e personaggio tv, svelando come avesse chiesto alla produzione circa 500 mila euro per 30 giorni per partecipare al GF Vip 6. Praticamente, quasi 17mila euro al giorno!

Lui ha prontamente smentito su Instagram, ma in molti ritengono che una trattativa simile ci sia stata…

Quanto vengono pagati al giorno i concorrenti del Grande Fratello Vip?

Nel parlare dei compensi dei concorrenti del GF Vip, in molti si chiedono quanto essi vengano pagati al giorno. Sul web girano moltissime indiscrezioni, ma nessuna di loro ha ancora trovato conferma ufficiale.

Diciamo soltanto che i personaggi più celebri, come Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, prenderebbero intorno ai 15mila euro a settimana (più di 2mila euro al giorno). Cifre che scendono a 7.500 euro (più di 1.000 euro al giorno) per personaggi noti ma non quanto loro, come ad esempio Carmen Russo, Soleil Sorge, Aldo Montano, Jo Squillo e Francesca Cipriani. Per i concorrenti meno noti – come Andrea Casalino, Nicola Pisu, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti – si parla invece di 5mila euro a settimana (700 euro al giorno).

Deianira Marzano svela i compensi dei concorrenti del GF Vip 6?

Le cifre, lo ripetiamo, non sono confermate ufficialmente. I soliti beninformati, però, sembrano confermare e talvolta addirittura rilanciare. Sui compensi dei concorrenti del GF Vip, ad esempio, Deianira Marzano ha scritto nelle sue Instagram Stories che “i compensi più bassi sono di 1000 euro a settimana”. Nemmeno la sua è una dichiarazione ufficiale, ma in tanti la stanno prendendo per buona. Quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset