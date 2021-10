GF Vip, che fine ha fatto il topo entrato in casa? La produzione ha preso provvedimenti: cosa è successo stanotte

Nella Casa del GF Vip è spuntato un nuovo concorrente per niente gradito

Nella Casa del GF Vip è spuntato un nuovo concorrente per niente gradito: si tratta di un topo, che è stato avvistato aggirarsi in casa.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, topo entra in casa: paura per Soleil e Giucas che reagiscono così

Ad avvistarlo per primi sono stati Soleil, Giucas e Clarissa che alla vista del topo in giardino si sono spaventati parecchio. Sul web i video dei concorrenti spaventati per il topo stanno suscitando diverse risate.

Ma se da una parte l’episodio suscita ilarità, dall’altra sembra che il topo non sia stato ancora catturato e quando i concorrenti parlano del topo vengono censurati scatenando l’ira e le domande da parte dei telespettatori che si riversano sui social a chiedersi perché la produzione si stia comportando in questo modo.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset