GF Vip, Charlie Gnocchi lo dice su Eleonoire Ferruzzi: vuole consolare Luca ma peggiora le cose? Quella frase che non piace a tutti

GF Vip: Charlie Gnocchi prova a consolare Luca sulla questione Elenoire ma si lascia sfuggire un'espressione poco felice. Ecco le accuse

La passione di Elenoire Ferruzzi per Luca Salatino nella casa del GF Vip ha raggiunto dei livelli altissimi che stanno portando con loro alcuni strascichi, tra i quali quelli di un discorso di Charlie Gnocchi che non è piaciuto affatto ai telespettatori del programma.

GF Vip: Luca rifiuta le avance di Elenoire e sta male

Andiamo con ordine. Luca Salatino piace molto ad Elenoire Ferruzzi che ha dichiarato di essere molto attratta da lui, anche con gesti sopra le righe che hanno però sempre trovato un cartello di stop dal momento in cui l’ex corteggiatore di U&D ha ricordato di essere fidanzato e innamoratissimo della sua Soraia.

Elenoire, particolarmente risentita dopo che le sue avance sono state rifiutate da Luca, ha litigato con il coinquilino, discutendoci e andando via infastidita. Salatino, da parte sua, è parso piuttosto amareggiato dalla reazione della Ferruzzi, tanto da essere anche scoppiato in lacrime.

Charlie Gnocchi prova a consolare Luca sulla questione Elenoire ma quelle parole non piacciono a tutti

A provare a consolarlo su tutta la questione Elenoire è stato Charlie Gnocchi. Lo speaker radiofonico ha cominciato a fare un discorso a Luca, esordendo così: “Ti dico subito che io sono il primo, che dopo che ho visto le cose che fa. Se mi vedesse mia moglie, con una f..a vera, verrebbe qua e ci ammazza tutti. Con Elenoire c’è un gioco, e sei fortunato. Perché se il gioco lo facessi con una f..a che un po’ ti piacicchia. Una ragazza, non bisogna dire la parolaccia, tu potresti avere delle conseguenze“.

“È il modo mio di giocare, come ce l’hai tu – ha risposto Luca – non vai a interpretare una cosa sbagliata”.

“Tu però l’hai messo in chiaro: hai detto ‘gioco ma c’ho Soraia’ – ha continuato Charlie – Come me, sono sposato e ho due figli… Ma noi giochiamo…”

“Mi dispiace che lei l’abbia presa nella maniera sbagliata“, ha detto ancora Salatino. E Gnocchi ha risposto: “Lei soffre un po’ più di te. Ma soffre. E quindi su queste sue ambiguità spinge troppo sull’acceleratore. Ma magari soffre veramente perché sa che tu non puoi andare oltre. E più spinge sull’acceleratore e meno tiene. Tu ci devi ridere…”

Le accuse di transfobia a Charlie: saranno presi provvedimenti?

Le parole di Charlie Gnocchi, magari pronunciate con le migliori intenzioni per tentare di consolare Luca, non sono però piaciute ai telespettatori, specie per come si è rivolto ad Elenoire Ferruzzi parlando di lei.

In particolare, sotto attacco è finita l’espressione “una f..a vera“, che vorrebbe fare intendere che Elenoire, essendo transessuale, non sia una vera donna. Le critiche a Charlie Gnocchi sull’argomento si sono moltiplicate, tanto che le accuse di transfobia presenti sul web davvero non si contano.

Ci saranno conseguenze per lui? Le sue parole finiranno al centro della prossima puntata e provocheranno provvedimenti da parte della produzione per quel messaggio che hanno lasciato passare?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy