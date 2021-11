GF Vip, ‘vero clochard’: il padre di Manuel Bortuzzo e la frase su Giucas Casella

Giucas Casella al centro di polemiche, ecco cosa è successo all'illusionista della casa del Grande fratello vip

Questa sera è in arrivo una nuova puntata del “Grande fratello vip”. Alfonso Signorini avrà tanto di cui parlare, le sorprese per il pubblico e i concorrenti non mancheranno e tra gli argomenti di spicco ci sarà anche la frase su Giucas Casella che non è passata inosservata.

Ad affermarla è stato un familiare di uno dei gieffini che anche questa volta non ha perso occasione di dire la sua. Ecco di cosa stiamo parlando.

Giucas Casella, il giudizio del padre di Manuel Bortuzzo

Giucas Casella senza dubbio è uno dei protagonisti di questa edizione del “Grande fratello vip”. Il suo modo di fare, i suoi comportamenti, l’allegria e tanto altro lo rendono unico e inimitabile. Il pubblico lo adora e lo vorrebbe in finale.

Sul web girano foto, video e meme dell’illusionista che gli utenti si divertono a commentare, tra questi c’è anche Franco Bortuzzo, il papà di Manuel.

Poco fa ha pubblicato attraverso una storia su Instagram una foto di Casella pensieroso in giardino con addosso una coperta. Ha poi scritto: “Il vero clochard”.

Dopo la pubblicazione di tale storia, il web non è rimasto con le mani in mano. La prima a prendere le difese di Giucas Casella è stata Deianira Marzano che non ha fatto altro che riportare la foto e dire la sua sul padre di Manuela Bortuzzo.

“Il papà di Manuel si sente famoso come se fosse il padre di Micheal Jackson altrimenti non si permetterebbe di entrare così in confidenza tanto da fare una battuta verso un uomo di una certa età famoso o meno – ha scritto – e neanche sarebbe giustificato”.

Franco Bortuzzo nel mirino

A quanto pare non è la prima volta che Franco Bortuzzo commenti atteggiamenti e comportamenti di alcuni concorrenti. Già in precedenza aveva pubblicato un video che aveva come protagonisti il figlio e Soleil Sorge.

“Lo sai che io ancora non sono stata nella tua camera?“ chiede Soleil e Manuel risponde: “Vuoi venire?“. “Facciamo una cenetta romantica?” scherza Soleil e Manuel afferma: “Certo“. Sul post ripreso dal padre dell’atleta, poi, si legge il seguente commento: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip…“.

Tale frase all’epoca dei fatti aveva alimentato una reazione del web contro il signore Bortuzzo. E voi cosa ne pensate? Il papà di Manuel scherza o è serio?