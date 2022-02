GF VIP, Barù sbotta con il pubblico da casa per Soleil: il gesto che stupisce Giucas. Cosa ha fatto dopo la puntata

Dopo la puntata in diretta del Gf Vip, Barù ha espresso tutto il suo disappunto nella casa, confrontandosi con Giucas Casella.

Il nipote di Costantino della Gherardesca non ha digerito che Delia Duran sia stata decretata la preferita del pubblico, battendo Soleil al televoto e finendo di diritto quindi alla puntata finale del Gf Vip che si terrà a metà marzo.

Delia preferita del pubblico, Barù non ci sta

“Ho mandato tutto il pubblico a quel paese, stasera, in confessionale. Non è possibile scusa” ha spiegato Barù a Giucas. Barù ha più volte fatto capire di non nutrire alcuna simpatia verso Delia e verso quello che lei rappresenta in questo momento, con l’infinito teatrino tra lei e suo marito Alex Belli.

Soleil ha provato a parlarne proprio con Barù: “Sento di essere qui a farmi buttare solo fango addosso, chi me lo fa fare a stare qui, a sentire le cose ribaltate. Fanno gruppi a sparlare. Mi sento di aver fatto tanto in 4 mesi e mi sembra che abbia vinto l’odio contro l’amore. La cosa del pubblico che premia una Delia rispetto a me o Giucas, va be… ci può anche stare ma umanamente…”, “No, non ci sta, di cosa stiamo parlando” ha ribadito Barù.

