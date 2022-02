GF VIP, Barù la trova di nuovo nel bagno: allarme igienico in casa. Chi è stato?

Ancora una volta nella casa del GF Vip si discute dell’igiene che spesso scarseggia, soprattutto nel bagno a disposizione dei concorrenti.

In 5 mesi di reality sono stati avvistati persino dei topi aggirarsi nella casa, senza contare gli episodi in cui il bagno è stato trovato in condizioni pessime.

D’altronde con così tanti inquilini è difficile mantenere l’ordine se a collaborare sono solo alcuni concorrenti e non tutti…

Barù e la scoperta poco piacevole in bagno

Questa volta è Barù a lamentarsi di ciò che ha trovato proprio in bagno: qualcuno infatti ha fatto la pipì sul wc e non si è preoccupato di pulire.

“Telespettatori mi dispiace per la volgarità ma è questo quello con cui ho a che fare qui dentro, degli sgocciolamenti sulle tavolette” ha ironizzato Barù, con un velo di sarcasmo.

