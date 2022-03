GF Vip, Barù infuocato su Jessica: ‘non lo devi dire’. Cosa ha affermato durante la notte 

Nella casa del GF Vip, il tira e molla tra Jessica e Barù continua senza sosta e Barù sembra sempre più distante

Nella casa del GF Vip, il tira e molla tra Jessica e Barù continua senza sosta e Barù sembra sempre più distante dalla principessina, suo malgrado.

Barù nello specifico sembra sempre più sofferente nei confronti di Jessica, e il suo malcontento traspare soprattutto quando si confida con gli altri inquilini della casa.

Barù e la frase su Jessica

Durante la notte, le telecamere del GF Vip hanno inquadrato Barù discutere proprio su Jessica: “Anche quello mi da fastidio: sei una principessa? Non lo devi dire, anzi devi rinnegare i tuoi titoli che non servono a un c***o nella società di oggigiorno, non vogliono dire niente, perché fortunatamente viviamo in una Repubblica”

Su Twitter i fan si sono confrontati sul comportamento di Barù: “Jessica deve sapere quello che dice quest’uomo alle sue spalle mentre lei soffre perché lui non le rivolge la parola”, “ha deciso di distruggere Jessica prima di uscire perché lei si è salvata e Soleil è fuori? Oppure sta cercando di salvare sé stesso lisciando il pelo a Soleil?”.

Qualcuno si è spinto oltre le parole, cercando di analizzare il comportamento di Barù più a fondo: “Credo che Barù stia trattando male Jessica e la stia allontanando da sé a causa del televoto. Non vuole che questa storia influenzi i voti del pubblico. Inoltre facendo così fa vedere Jessica come la vittima e molti la voteranno per andare in finale”.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy