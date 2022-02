GF VIP, Barù e la scena con la lingua: la reazione inaspettata di Jessica che poi si pulisce

La situazione tra Jessica Selassié e Barù continua a tenere banco fuori e dentro dalla casa del GF Vip

La situazione tra Jessica Selassié e Barù continua a tenere banco fuori e dentro dalla casa del GF Vip. Barù da una parte dice di non volere niente di più che un’amicizia dalla princess ma alcuni suoi gesti fanno evidentemente intendere altro.

Dall’altra parte Jessica sembra essersi rassegnata, anche se non riesce a far finta di niente davanti ad alcune provocazioni. L’ultima in ordine di tempo è arrivata in giardino.

Barù e le provocazioni a Jessica

I due, vicini al barbecue, sono stati protagonisti di una scena piuttosto insolita. Barù ha letteralmente leccato la maglietta di Jessica per pulirla. “Sei imbarazzata?” ha chiesto lui un po’ brillo, “eh beh…” ha risposto Jessica imbarazzata, che prontamente poi si è pulita…

La principessa poi è scoppiata a ridere e i due sono rimasti vicini a fissarsi senza aggiungere altro. Insomma, se da parte di Barù non c’è altro che una simpatia, perché spingersi tanto oltre e provocare Jessica?

