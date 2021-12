GF Vip, Barù e il cocktail con il profumo: la strana ricetta detta a Gianmaria per Capodanno

I ragazzi all’interno della casa del GF Vip si stanno preparando come possono per la festa della fine dell’anno

I ragazzi all’interno della casa del GF Vip si stanno preparando come possono per la festa della fine dell’anno, considerando che sono “bloccati” e senza contatti con l’esterno.

Quasi sicuramente la produzione preparerà una cena ad hoc per i concorrenti e li fornirà del necessario per allestire in casa una vera e propria festa, ma il suggerimento più bizzarro arriva proprio da uno dei vip.

Tra le proposte più divertenti infatti è spuntata quella di Barù, che ha suggerito a Gianmaria di aggiungere del profumo ai cocktail in modo da aumentare la percentuale alcolica.

La trovata stramba e per niente sicura ha divertito in primis Gianmaria ma soprattutto il pubblico dei social, dove Barù appare come uno dei preferiti nonostante sia entrato da poco.

