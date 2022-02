GF Vip, Barù cede al fascino di Jessica: il momento che lo ha imbarazzato e messo alle strette 

I fan di Jessica e Barù, soprannominati Jerù, continuano a sperare in una storia d'amore tra i due. Un momento in particolare ha fatto ben sperare chi li vuole insieme.

Barù infatti ha più volte evitato il contatto e gli abbracci con le donne nella casa, spiegando che non gli piace il contatto fisico, con Jessica però qualcosa è cambiato.

Barà e Jessica, sempre più vicini?

Durante una partita a biliardo tra lui e Giucas, Jessica si è avvicinata su suggerimento di Giucas: “Stai un pò qua che magari si emoziona e perde, dai”. Jessica non se l’è fatto ripetere due volte, è andata ad abbracciarlo, dicendo: “Aspetta che te lo faccio emozionare un altro pochino”.

Barù è rimasto quasi immobile, visibilmente imbarazzato, per poi continuare la partita a biliardo. Durante la serata però, Jessica ha deciso di cogliere l’occasione della barriera ormai superata, e continuare ad abbracciarlo. Sul divano i due sono rimasti incollati ancora per un po’, sdraiati sul divano, anche se Barù ha continuato a “lamentarsi” di non volere esagerare.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy