Gf Vip, Antonino Spinalbese a rischio? Difende Ginevra con un paragone che fa arrabbiare gli utenti

Antonino Spinalbese si prende parte della colpa dell'affermazione che è costata l'eliminazione a Ginevra Lamborghini

Dentro la casa del GF Vip, la squalifica di Ginevra Lamborghini fa ancora discutere. L’eliminazione è arrivata a seguito di un’affermazione pesante fatta dalla sorella di Elettra Lamborghini nei confronti di Marco Bellavia, che poco dopo ha abbandonato di sua spontanea volontà il gioco, a seguito di un vero e proprio crollo emotivo e mentale.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Sara Manfuso spiattella un segreto di Carolina Marconi a Elenoire: quella frase shock sulla parete dell’armadio

A distanza di qualche giorno, Antonino Spinalbese è tornato sull’episodio, parlandone con Cristina Quaranta, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro: “Io trovo più grave bestemmiare, sinceramente”.

L’ex di Belen Rodriguez ha spiegato di esseri sentito in parte in colpa dell’esternazione fatta da Ginevra, dato che, in quel preci frangente, erano insieme a parlare di Marco. Ma il mettere una bestemmia e il bullismo sullo stesso piano non è piaciuto a diversi utenti sui social.

“Ha fatto più morti il bullismo e l’incitamento ad esso che una bestemmia. Tranquillo che ta poco entra la nuova single per fare la ship” ha scritto un utente, infastidito dalle parole di Antonino.

“Spinalbese che continua a difendere la povera Ginevra dicendo che è più grave una bestemmia che la frase “merita di essere bullizzato”, pure questo nel cervello il vuoto cosmico” ha scritto qualcun altro.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy