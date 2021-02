Dopo il lutto di Dayane Mello la finale del GfVip verrà anticipata? Sui social si insegue il tam tam di una imminente decisione

Il tragico lutto che ha colpito Dayane Mello ha comprensibilmente toccato tutti i concorrenti del GfVip e non solo. Tanti utenti su Twitter, appena appresa la notizia, hanno chiesto che il reality finisse subito senza vincitori né vinti e che il montepremi venisse devoluto alla famiglia di Dayane.

Secondo me lunedì ci sarà la finale. Una persona che lavora in Mediaset ha detto che nelle prossime ore arriverà la decisione presa all’unanimità. #gfvip #tzvip #sovip — alessia 🐍 (@bavbieturico) February 4, 2021

La possibilità di una chiusura anticipata continua a serpeggiare in rete, specie dopo una frase sentita in un video del Grande Fratello e dopo un tweet che parla di una decisione che verrà presa all’unanimità. Che stasera Signorini annunci realmente la finale del programma?

D’altra parte non c’è più lo spirito e la voglia di giocare e ridere tra i concorrenti; un lutto non è mai facile da affrontare e quando a volare via all’improvviso è una giovane vita men che mai.

“tutti pronti a salire sul podio”

Magari anticipano veramente sta finale#gfvip pic.twitter.com/KZJq8rSGHF — e.vermore 🌲 (@itselits) February 4, 2021

Sui social alcuni utenti invece sono scettici riguardo ad una finale anticipata e ricordano come più volte sia stato detto che ‘la finale si avvicina’ e invece è continuata a slittare.

Non sperate in una finale anticipata e dal 18 gennaio che ripete che la finale si avvicina e si è visto come è andata..#GFVIP #tzvip — 𝒗𝒖𝒐𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒓𝒓𝒆 𝒕𝒖?🪐 (@VeronicA040511) February 4, 2021

C’è poi chi sottolinea come la stessa Dayane preferisca che il GfVip continui per restare all’interno della casa dove si sente, probabilmente, protetta. Un utente ha ricordato come già lo scorso anno quando ha pianto la perdita di un caro amico, la modella si sia isolata in casa.

Anche il fatto che oggi a Tommy abbia detto che per lei ormai non cambia nulla se finisce fra soli 25 gg anzi lei preferirebbe fossero di più perché non sta bene e probabilmente lì si sente “protetta” dalla realtà dura che vivrebbe fuori #gfvip https://t.co/B5XflQFFSU — ermito stan accunt (@millyyoumg) February 5, 2021

Per il momento possiamo solo fare supposizioni, la puntata di venerdì 5 febbraio è confermata e solo stasera, forse, scopriremo se effettivamente la produzione e tutta la famiglia del GfVip abbia preso una decisione definitiva.

Crediti foto per gentile concessione dell’Ufficio stampa Endemol Shine Italy