GF Vip, ‘anti-femminilità’: Francesco Oppini dice questa parola a Dayane?

Le ragazze del GF Vip entrano in confessionale senza vestiti e in lontananza arriva una battuta di Francesco Oppini: si riferiva a Dayane o a Pierpaolo? Intanto su Twitter è polemica

È nuovamente polemica su Francesco Oppini. Molti utenti di Twitter ritengono che abbia pronunciato una frase contro Dayane Mello, già destinataria di terribili parole sessiste da parte del figlio di Alba Parietti. Ma c’è anche chi difende il concorrente del GF Vip, ritenendo che non si riferisse a lei ma a Pierpaolo Pretelli, in maniera scherzosa.

GF Vip, nuova polemica per le parole di Francesco Oppini

È stata una serata piuttosto movimentata quella di giovedì nella casa del GF Vip. I concorrenti hanno dato vita a una vivace festa che li ha visti ballare e divertirsi, deliziando i fan che li seguivano da casa, soprattutto quando hanno protestato con lo sciopero dei microfoni per avere il vino.

A un certo punto, si sono anche svestiti e, divisi in due gruppi – uomini e donne – sono entrati in confessionale. Mentre le ragazze si preparavano a entrare nella iconica stanza rossa, in lontananza Francesco Oppini ha detto qualcosa che molti ritengono fosse riferita a Dayane Mello.

Le donne della casa erano davanti alla porta del confessionale, quasi tutte in biancheria intima, tranne la modella brasiliana che proprio in quel momento si è abbassata il pantalone. Di fronte a loro, poggiati allo schienale del divano, c’erano Pierpaolo e Tommaso. “Proprio l’anti-femminilità” ha detto ridendo in quel preciso istante Francesco, in lontananza.

Molti utenti ritengono che si stesse riferendo a Dayane che proprio in quel momento si stava levando la tuta. Ma alle parole di Oppini risponde Pierpaolo, intento a osservare le coinquiline: “Ragazzi, io guardo”.

Su Twitter è così montata la polemica tra chi ritiene che Francesco abbia nuovamente offeso Dayane e chi invece lo difende facendo notare che stesse prendendo in giro l’ex velino. Chi avrà ragione?