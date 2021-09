GF Vip, Francesca Cipriani ad Ainett: ‘allunga le mani?’. Il presunto gesto di Amedeo Goria nella notte solleva polemiche

Al GF Vip Francesca Cipriani ha chiesto ad Ainett Stephens chiarimenti su un presunto gesto di Amedeo Goria nei suoi confronti: ecco quale.

Al Grande Fratello Vip comincia ad alzarsi un certo polverone su Amedeo Goria, specie dopo che Ainett Stephens e Francesca Cipriani hanno scambiato quattro chiacchiere, con l’ex Pupa che ha parlato direttamente di una persona che “allunga le mani”. Ma le sue parole saranno riferite davvero al celebre giornalista? Oppure c’è stato tutto un misunderstanding da parte dei telespettatori?

Al GF Vip, Francesca Cipriani chiede lumi ad Ainett Stephens su un presunto gesto di Amedeo Goria, chiedendole se “allunga le mani”. Ma qual è la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Francesca Cipriani chiede ad Ainett informazioni su Amedeo Goria

Andiamo con ordine. Al Grande Fratello Vip, Ainett Stephens e Amedeo Goria condividono un letto matrimoniale, proprio accanto a quello di Francesca Cipriani. L’ex Pupa ha notato qualcosa di strano, tanto da arrivare a dire, mentre i due erano a letto accanto a lei: “C’è la metropolitana qui sotto! Giuro, io sento tremare il letto”.

Un elemento alquanto inquietante, se non fosse che durante il daytime, poi, la stessa Francesca Cipriani ha guardato Ainett, chiedendole esplicitamente delle informazioni su Amedeo Goria: “Ma la notte allunga le mani? Allunga le mani? Ti allunga le mani?”

L’ex Gatta Nera del Mercante in Fiera non ha risposto, ma ha fatto un movimento con gli occhi e poi si è alzata e se n’è andata… Una risposta intuitiva? Un no comment? Il gesto è stato interpretato in tanti modi.

Quel che è certo è che sul web in tanti hanno cominciato subito a prendere di mira Amedeo Goria e il presunto gesto di cui viene accusato, chiedendone a gran voce la squalifica. Come andrà a finire questa storia? Di certo, ora che Francesca Cipriani ha cominciato ad indagare, qualcosa si muoverà.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset