Gf Vip, ‘si è visto tutto il s…..’: Alfonso Signorini commenta così la caduta di Carmen Russo

Alfonso Signorini commenta con i vipponi il capitombolo avvenuto in puntata di Carmen Russo

Durante la diretta del giovedì sera, in studio si è consumata una piccola “tragedia”, finita fortunatamente bene. Carmen Russo, chiamata da Alfonso per raggiungere il centro dello studio, non ha visto uno scalino ed è caduta, rotolando per terra davanti ai presenti.

Alfonso dopo lo spavento, ha deciso di mostrare anche ai vipponi cosa è accaduto, perché quando Carmen è caduta il collegamento con la casa era chiuso. La regia ha così mostrato il capitombolo di Carmen Russo ai concorrenti, e Signorini ha spiegato di essersi preso un grande spavento per l’accaduto.

“Ma lo sai che si è visto tutto?” ha scherzato Alfonso verso la diretta interessata. Carmen Russo ha però rassicurato tutti: sta bene e ci ha tenuto anche a specificare che sotto al vestito indossava una culotte uguale al vestito, quindi “dai, non si è visto niente”.

“Le mutande a pois di Carmen Russo” ha twittato un utente condividendo il video della caduta della showgirl in studio, davanti ad Alfonso Signorini. “Peccato che non ci sia stata l’inquadratura sulla caduta bis di Carmen Russo” ha scritto qualcun altro.

