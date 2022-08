GF Vip, Alex Belli ritorna nella casa? La foto pubblicata sui social incuriosisce i fan 

Alex Belli ricorda ancora una volta il suo legame con il GF Vip e pubblica un tweet "sospetto"... Lo rivedremo?

Alex Belli è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip: il suo triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge ha fatto discutere per mesi, tanto da tirare spesso in ballo la famosa “chimica artistica”.

Oggi è tutto pronto per la nuova edizione del reality e l’attore ha deciso di far sentire anche la sua voce, rimarcando così il suo legame con la casa più spiata d’Italia.

Un post “sospetto” è apparso su Twitter, ed è stato pubblicato dal diretto interessato: nella foto compare una spazzola, una ciocca di capelli bionfi, e una piccola immagine del logo del Grande Fratello Vip appare in bella vista. “Adesso ve lo do io il prossimo indizio sul prossimo concorrente del GF Vip… Chi indovina?” ha scritto Alex Belli.

Secondo diversi utenti, l’attore con il suo tweet sembra alludere a Stella Starlite, la sua assistente, che in passato ha recitato anche in The Lady (la web serie di Lory Del Santo). Nell’ultimo anno Stella è comparsa spesso in tv per difendere Alex e Delia e per spiegare il loro “amore libero”.

“Ma hai preso la residenza nella casa? Stai sempre lì”, “Parli di Urtis o di Stella” hanno commentato alcuni. In tanti infatti sospettano che se Stella diventerà una nuova concorrente, Alex potrebbe tornare a far parlare di sé anche in trasmissione se non addirittura nella casa.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy