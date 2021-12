GF Vip, ‘limone’: Alex Belli imbarazza Soleil. La risposta a doppio senso

Alex Belli e Soleil sempre più in intimità, cosa è successo durante la notte tra i due gieffini? La conversazione è imbarazzante

Siamo in attesa di seguire una nuova puntata del “Grande fratello vip” che andrà in onda questa sera su Canale5. Non mancheranno sorprese per i vipponi e Alfonso Signorini è pronto a stupire i telespettatori con effetti speciali. Intanto, il pubblico appassionato ha potuto vedere qualche video sui social, in particolare su Twitter dove è stata pubblicata una scena molto interessante. Soleil e Alex Belli sono finiti ancora una volta al centro del mirino, questa volta il loro atteggiamento non è passato inosservato e tanti fan non hanno potuto fare a meno di commentare il video che ha già fatto il giro del web.

GF Vip, la battuta di Alex Belli a Soleil

Nel cuore della notte, Alex Belli e Soleil si sono ritrovati nello stesso letto, come sono soliti fare da mesi. L’influencer tra una coccola e l’altra ha chiesto all’attore se avesse voglia di bere qualcosa.

Riportiamo la conversazione avvenuta tra i due: S: “Vuoi acqua? Vuoi qualcosa?“. A: “Te” S: “Limone o pesca?” A: “Limone”.

Le riprese, essendo notte, sono state oscurate, ma i più attenti sembrano aver visto qualcosa tra i due. Cosa è successo sotto alle coperte? Tutti hanno potuto notare abbracci, baci e massaggi sia da una parte che dall’altra. Ma cosa è accaduto veramente?

I fan sbigottiti

Dopo aver visto il video, tanti fan e utenti di Twitter hanno immediatamente lasciato un commento sui social. Qualcuno ha anche condiviso il filmato riportando la conversazione tra i due concorrenti e un frase come: “Capitela a doppio senso, niente mi fanno volare”.

Un altro utente ha riportato le parole dei gieffini aggiungendo alla fine delle emoticon con il gelo, proprio per far capire la battuta di Alex Belli che ha lasciato tutti perplessi.

Intanto, fuori dalla casa del “Grande fratello vip” Delia chiede tempo e spazio a tutti coloro che le stanno facendo delle domande sulla sua relazione con Alex Belli e il gossip che si aggira attorno alla sua persona. Una volta finito il reality, la coppia continuerà a stare insieme o il bello di Centovetrine riuscirà ad esporre i suoi sentimenti per Soleil? Voi cosa ne pensate?

Crediti foto: Ufficio stampa Mediaset