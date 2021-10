GF Vip: Alex Belli 'colto sul fatto' da Carmen Russo: cosa è successo

Momento imbarazzante al Grande Fratello Vip: Alex Belli è stato ‘colto sul fatto’ da Carmen Russo mentre si era appartato da solo in bagno.

Momento imbarazzante nel bagno del Grande Fratello Vip, dove Alex Belli è stato trovato da Carmen Russo in bagno mentre era intento a fare qualcosa di decisamente personale… Ma come mai l’attore di CentoVetrine è stato colto sul fatto?

Alex Belli è stato ‘colto sul fatto’ da Carmen Russo mentre si era appartato da solo in bagno: momento decisamente imbarazzante al Grande Fratello Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Alex Belli ‘colto sul fatto’ in bagno da Carmen Russo: il momento imbarazzante

Andiamo con ordine. Tra i vipponi della casa più spiata d’Italia era già successo. Qualche giorno fa anche Nicola Pisu è stato beccato sul fatto… Stavolta però è toccato ad Alex Belli, che si era appartato in bagno da solo e che è stato interrotto, con deciso imbarazzo, da parte di Carmen Russo.

Fin qui tutto molto imbarazzante ma abbastanza normale, se non fosse che la Russo – sconcertata – è corsa a raccontarlo alle altre donne della casa!

Il bagno della casa del GF Vip è la “stanza segreta” dei ragazzi?

A quanto pare, però, i ragazzi del Grande Fratello Vip avrebbero ribattezzato il bagno come “stanza segreta” per poter sfogare i loro bisogni più intimi in maniera riservata… Anche se forse, dato che vengono ‘beccati’ di continuo, forse comincia ad essere il momento che la smettano o che in alternativa cambino posto!

Poco male comunque, alla fine – imbarazzo a parte – non è successo nulla di irreparabile. Almeno pensando a quante cose decisamente peggiori sono avvenute nella casa del GF Vip.

Quanto ai telespettatori, c’è chi si è divertito tantissimo dopo questo evento… ma anche chi ancora fa fatica a crederci!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset