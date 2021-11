GF Vip, Alex Belli abbraccia Soleil e le dice una cosa all’orecchio: ecco cosa le ha detto stanotte

Continua il rapporto controverso tra Alex Belli e Soleil Sorge nonostante i dubbi fuori dalla Casa del Gf Vip

Continua il rapporto controverso tra Alex Belli e Soleil Sorge, nonostante fuori dalla Casa, Delia – la moglie di Alex – abbia manifestato ampiamente il suo dissenso verso il legame tra i due.

Nonostante c’è chi ha messo in forte dubbio il matrimonio e l’unione tra Alex e Delia (Adriana Volpe), la coppia professa amore e complicità, e il rapporto con Soleil sembra creare non pochi problemi: i due gieffini infatti vanno dritti e spediti nel coltivare il loro rapporto di amicizia.

Dopo la puntata in diretta del lunedì sera, che va come di consueto in onda su Canale 5, alcuni utenti sui social hanno notato un momento di intimità tra Alex e Soleil: l’attore avrebbe abbracciato forte Soleil, sussurrandole all’orecchio “Ti voglio bene”.

Addirittura c’è chi avrebbe intravisto nei sue l’intenzione di baciarsi. Cosa penserà Delia fuori dalla Casa ora?