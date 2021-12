GF Vip, la regia zooma su quel dettaglio di Basciano: cosa voleva far intendere? Ecco cosa ha inquadrato

Lo zoom della regia del GF Vip sui brufoli di Alessandro Basciano fa impazzire i fan del reality show di Mediaset: ecco cosa è successo

Al Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti i telespettatori un’inquadratura particolare che la regia ha dedicato ad Alessandro Basciano, riprendendo un dettaglio piuttosto ‘particolare’ del suo corpo. Ma cosa sarà mai accaduto all’ex single di Temptation Island?

Alessandro Basciano ha un piccolo problema coi brufoli, peccato che la regia del Grande Fratello Vip non lo abbia aiutato. Anzi, ha deciso di dedicare un’inquadratura dettagliata proprio alla fronte del bel concorrente. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il dettaglio su Alessandro Basciano al GF Vip: la regia inquadra i suoi brufoli

Andiamo con ordine. Al GF Vip Alessandro Basciano si è lamentato per un problema di brufoli. Un grattacapo comunissimo a tante persone ma che la regia ha voluto enfatizzare in una maniera che ha del diabolico.

Praticamente, durante il live del reality show di casa Mediaset, ad un certo punto la macchina da presa ha fatto uno zoom proprio sulla fronte di Basciano, mostrando nel dettaglio il suo problema di foruncoli sulla fronte.

Il web impazzisce per il gesto della regia del GF Vip

Alessandro Basciano, però, si è preoccupato così tanto per i suoi brufoli da aver chiesto aiuto sulla questione a Sophie Codegoni. Lei ha deciso di dargli una sua pomata, facendo una piccola gaffe dicendogli di non mettere le creme fornite dagli sponsor.

Nel frattempo, però, sul web in molti hanno cominciato ad esaltare il gesto della regia del GF Vip, chiedendosi se per caso i due vulcanozzi non siano già esplosi…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy