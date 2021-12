GF Vip, Aldo Montano e il toccante discorso sul figlio che ha colpito i suoi fan: ‘Ho il groppo qua’

Aldo si è aperto con Davide, facendo capire quale fosse la sua unica e reale preoccupazione: suo figlio

Gli equilibri nella casa del Gf Vip sono cambiati, tra nuove entrate, uscite e tre mesi di gioco ancora da vivere. Aldo Montano si è interrogato a lungo sulla sua permanenza nella casa e si è confrontato con Davide Silvestri sul da farsi nei prossimi mesi.

GF vip, Davide vuole mandare via Soleil dalla casa? Cosa dice ad Aldo nella notte

Il prolungamento del Gf Vip di altri tre mesi significa che il gioco è solo a metà, e il cambiamento ha colto inaspettato Aldo che pensava ormai di aver quasi terminato la sua avventura nella casa.

In un momento particolarmente riflessivo, Aldo si è aperto con Davide, facendo capire quale fosse la sua unica e reale preoccupazione: perdersi dei momenti di crescita del suo figlio più piccolo nato da poco.

“Non voglio mollare al primo round, però per me questa era la finale. Siamo a metà, la cosa drammatica è che siamo a metà. Mia moglie è contenta, è tranquilla, sta in Russia con i suoi, il bimbo tra poco cammina e ha quasi messo 4 denti. Ho passato il periodo dello svezzamento e che tra un po’ cammina. Ho il groppo qua. Mi perdo delle cose, ne avrò altre però quello non ce l’avrò”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset