GF Vip, Aldo Montano bacchetta Manuel dopo il bacio con Lulù: ‘Bisogna essere più seri’

Tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip la storia d’amore dovrebbe essere finita per volere di Manuel, ma spesso i due si riavvicinano per alcuni gesti d’affetto.

Tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip la storia d’amore dovrebbe essere finita per volere di Manuel, ma spesso i due si riavvicinano per alcuni gesti d’affetto.

LEGGI ANCHE: –GF vip, cosa contiene la borsetta di Lulù? Ecco cosa svela Jessica

L’atteggiamento di Manuel non è passato inosservato, dentro e fuori dalla casa, e spesso il ragazzo viene etichettato come poco chiaro e coerente nei confronti di una ragazza, Lulù, ancora molto presa da lui.

Anche Aldo Montano, ormai amico fraterno di Manuel, ha cercato di dare il suo punto di vista e offrire qualche consiglio concreto sia a lui che a Sophie, anch’essa con le idee abbastanza confuse su Gianmaria: “Ragazzi, parliamoci chiaro: nella vita normale bisogna essere più seri, mi piace o non mi piace: è una cosa semplicissima”.

Aldo poi ha continuato il discorso nel letto con Manuel: “Da fuori appari incoerente, l’importante è che tu non lo faccia per sensi di colpa ma perché lo senti veramente […] A me preme che tu sia sereno, conscio di quello che fai e felice”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset