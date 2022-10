GF Vip, Adriana Volpe attacca il suo amico Ciacci sul caso Marco Bellavia: il video senza peli sulla lingua

Adriana Volpe interviene sul caso Marco Bellavia: l'ex opinionista del GF vip attacca i concorrenti, a partire dal suo amico Giovanni Ciacci

Fa discutere un video pubblicato da Adriana Volpe sui social network, nel quale la conduttrice televisiva parla di quanto avvenuto al GF Vip con il caso Marco Bellavia. L’ex opinionista del programma di Canale 5 ha postato sui suoi canali social un filmato nel quale prende di mira quei concorrenti che conosce meglio, a partire da un suo amico come Giovanni Ciacci. Ma cosa avrà mai detto Adriana Volpe? Andiamo a scoprirlo.

Adriana Volpe interviene sul caso Marco Bellavia: le sue parole su Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e gli altri concorrenti del GF Vip

Andiamo con ordine. Intervenendo a gamba tesa nel caso Marco Bellavia, Adriana Volpe ha parlato sui social di quanto sta avvenendo al GF Vip: “Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione, della condivisione. E invece abbiamo solo assistito a un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia“.

E poi ha cominciato a fare nomi e cognomi :”Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi e la sua battaglia per essere stata discriminata. Ecco… lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco. E invece gli ha detto ‘vai alla neuro-deliri’, gli ha dato del ‘disadattato’“.

Poi, Adriana Volpe si è rivolta ad un suo amico, che nell’affaire Marco Bellavia è stato tra i più feroci: “Abbiamo conosciuto anche la storia di Ciacci. Sono anche stata ospite giovedì nel programma per dargli supporto. E alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco è riuscito persino a dire ‘ce lo siamo levati dai co…ni’. Ma come è possibile? Giovanni?”

L’ex opinionista non le manda a dire: ecco il suo appello a Ciacci e Carolina

L’appello è a lui e Carolina: “Carolina Marconi… un’amica che mi ha dato consigli prima di entrare nella casa del GF… Da donna che ha combattuto contro il tumore al seno, che conosce il dolore, mai mi sarei aspettata una battuta come ‘tu sei patetico‘, riferita a Marco. Giovanni, Carolina… ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? O dolore di serie A o dolore di serie B?”

Ma Adriana Volpe le ha dette praticamente a tutti: “Wilma Goich, che dice: ‘sei la causa dei tuoi mali’. Ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole? Ginevra, tu che hai detto ‘si merita di essere bullizzato’, nessuno si merita di essere bullizzato. E mi hanno stupito anche Patrizia e Gegia“.

E, alla fine, ha detto quello che gran parte del pubblico pensa: “In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, tutti siete stati complici. Tutti siete stati fautori di questo allontanamento. E la cosa più vergognosa è che lo avete salutato con un ‘uuuuh ci mancherai tanto’. Tutti abbiamo capito quanti falsi siete. A voi non mancherà. Ma al pubblico sì. E per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset