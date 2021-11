GF Vip, il dramma dell’aborto spontaneo di Manila Nazzaro e il dolore di Aldo Montano per quel figlio perso: cosa si scopre solo adesso

Aldo Montano e Manila Nazzaro si confidano e si raccontano le loro storie: entrambi hanno perso un figlio a causa di un aborto spontaneo

Dopo le tante polemiche di questi giorni sulle parole pronunciate da Alfonso Signorini sull’aborto, nella casa del Grande Fratello Vip si è parlato di quanto è successo a due concorrenti: Manila Nazzaro e Aldo Montano. I due hanno vissuto drammi molto simili.

Il dramma di Manila Nazzaro e del suo aborto spontaneo

Esattamente un anno fa, nel novembre 2020, Manila Nazzaro ha perso un figlio con un aborto spontaneo. Un evento che ha lanciato nello sconforto l’ex Miss Italia, che in questi giorni è parsa molto abbattuta anche all’interno della casa.

“Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio – aveva detto a Verissimo – Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”.

Aldo Montano consola Manila e le fa una rivelazione

Aldo Montano, dunque, ha cercato di avvicinarsi a Manila Nazzaro per capire cosa avesse e per confessarle che anche lui, tempo fa, ha perso un figlio.

“Questo qua è per la stessa cosa che hai passato tu. Tanti anni fa…”, ha detto infatti alla coinquilina mostrandole un tatuaggio.

Poi i due si sono abbracciati, con Manila che è scoppiata in lacrime e gli ha detto: “Allora puoi capire, perché purtroppo certe cose se non le vivi non riesci a sentirle”.

Il riferimento di Aldo Montano è ai tempi in cui era impegnato in una storia d’amore con Antonella Mosetti, che recentemente ha rivelato che in quel periodo persero due bambini a causa di aborti spontanei. Una storia drammatica, che avvicina ancora di più l’ex schermidore a Manila Nazzaro.

Un momento davvero toccante, al Grande Fratello Vip, di quelli spontanei e non preparati.

