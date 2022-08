GF Vip, interviste spoiler del settimanale CHI svelano chi farà parte del cast della nuova edizione?

Il settimanale Chi ha svelato i concorrenti del prossimo GF Vip, facendo spoiler sul cast? Cosa si nota sfogliando le pagine della rivista

Lunedì 19 settembre è la data individuata per l’inizio del GF Vip 7 e, anche se nel frattempo si conosce poco sui prossimi concorrenti che varcheranno la porta rossa, spuntano i primi spoiler sul cast. E arrivano, manco a dirlo, da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia?

Alfonso Signorini fa spoiler sul cast del GF Vip sul settimanale Chi?

Partiamo dal principio. Spoiler veri e propri sul cast del GF Vip il settimanale Chi non ne ha fatti ma in molti hanno posto l’accento sul fatto che la rivista abbia intervistato alcune celebrità che potrebbero rivelarsi concorrenti perfetti per il reality show.

Quelli più in vista sono Carolina Marconi, George Ciupilan, Pamela Prati, Antonino Spinalbese e Gegia. Personalità sulle quali si vocifera già da un po’ di un possibile ingresso nella casa. E, anche se non c’è niente di ufficiale, il fatto che questi VIP siano stati intervistati da Alfonso Signorini sembra essere la prova che un loro coinvolgimento nel reality show di Endemol potrebbe esserci.

Il settimanale di Alfonso Signorini svela alcuni inediti concorrenti del Grande Fratello Vip?

C’è chi elenca anche le interviste ad altri VIP, come Victoria Silvstedt, Gessica Notaro, Elena Santarelli, Aida Yespica e Gabriele Rossi… Personaggi finora non accostati al reality show ma che potrebbero essere gli spoiler a sorpresa sul cast del GF Vip 7.

Manca ormai praticamente un mese all’inizio del reality show e, siamo sicuri, nelle prossime settimane Alfonso Signorini svelerà in via ufficiale tutti i concorrenti che parteciperanno. Fino ad allora non possiamo che provare a trarre conclusioni dagli indizi lasciati in giro più o meno consapevolmente dal suo settimanale…

