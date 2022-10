Gf Vip 7, “Scusami ma mi è andata lì la mano”: sdegno sui social per le parole di Ciacci e Sara Manfuso

Giovanni Ciacci e Sara Manfuso scherzano in casa ma le parole usate non piacciono agli spettatori. Sale la tensione a poche ore dalla diretta

Al GF Vip sale la tensione fuori dalla casa per delle esternazioni fatte dagli stessi concorrenti. Dopo il controverso abbandono di Marco Bellavia, isolato e portato ad allontanarsi dalla casa anche per via dell’atteggiamento del resto del gruppo, ora emergono altre conversazioni che fanno discutere.

Si tratta di Giovanni Ciacci e Sara Manfuso, che hanno usato un tema molto delicato come la violenza sessuale per scherzare tra di loro.

“Non ti volevo toccare il c*lo, facciamo una violenza sessuale? La simuliamo? Scusami ma mi è andata lì la mano. Tuo marito spero non sia geloso di me” ha scherzato Ciacci. “Guarda, domani urlerò: ‘Mi ha toccato il c*lo! Sì dai, simuliamo. Mio marito geloso? Ma no, poi fuori di qui facciamo una cena tutti insieme” ha risposto divertita Sara.

“Ciacci: ‘Facciamo la violenza sessuale?’, Sara: ‘Sì dai, simuliamo’. Queste cose non si dicono nemmeno per scherzo, che schifo” ha scritto un utente su Twitter, riportando il dialogo tra i due.

“Ciacci ha appena detto ‘simuliamo una violenza sessuale’ ma capite? Lo possiamo mandare via?” ha scritto un altro utente che non ha affatto apprezzato il gioco.

“‘Simuliamo un abuso sessuale’ è uno schiaffo a tutte le donne vittime di violenza, a quelle che denunciano, a quelle che non denunciano, a quelle non credute, a quelle che hanno pagato con la vita. Battuta un c**zo. ‘Porta sfiga’ è costata la vita. Io sono stanca di questa m**da” ha precisato un utente indignato su Twitter.

