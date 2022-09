GF Vip 7, Pamela Prati subito in tendenza: cosa annuncia su Twitter pochi giorni prima dell’ingresso nella casa

Pamela Prati torna in tendenza su Twitter in vista della partecipazione al GF Vip 7: cosa ha promesso questa volta (e sì, riguarda il taxi)

Pamela Prati sarà una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7: il suo nome è stato annunciato ufficialmente ed è subito balzato in tendenza su Twitter, soprattutto perché in molti sono memori di quanto avvenne durante il primo GF Vip… Ma stavolta lei sembra essere pronta a rassicurare tutti… c’è da crederle?

GF Vip 7: cosa fece Pamela Prati nel 2016

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel 2016, con la prima edizione del GF Vip condotto da Ilary Blasi, Pamela Prati era una dei concorrenti… Rimase nella casa per circa 20 giorni, prima di essere espulsa per la continua violazione del regolamento.

Fu allora che, nello scappare dalla casa, pronunciò le fatidiche frasi: “Chiamatemi un Taxi, portatemi le valigie“. Parole rimaste nella storia del trash televisivo italiano…

Fin qui è storia, ma cosa sta accadendo oggi a Pamela Prati in vista della sua nuova partecipazione al reality show di Alfonso Signorini?

La Prati subito in tendenza su Twitter: ecco cosa ha promesso stavolta

L’ex prima donna del Bagaglino è subito balzata in tendenza su Twitter, tanto da cinguettare: “Torno su Twitter dopo anni e sono già in tendenza? Grazieeeee“…

Stavolta, però, ha fatto una promessa. Ad una fan che le ha chiesto di provare a rimanere nella Casa il più a lungo possibile, Pamela ha risposto con un cuore. E ad un’altra che scrive “Pamela ti voglio bene, rimanici in quella casa o mi dovrò legare fuori dalla porta per non farti uscire“, ha risposto con un “Promesso“…

Ma sappiamo tutti quanto autoironica riesca ad essere, tanto che a chi ha evocato il taxy ha subito ribattuto con un “ho pure il tassista privato ultimamente”…

Insomma… in attesa di lunedì, ovvero del giorno in cui varcherà la porta rossa, potrebbe ancora succedere di tutto (almeno sui social).

Photo Credits: Kikapress