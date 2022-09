Gf Vip 7, ‘ho il terrore di Nikita’: Antonino spiega il motivo a Ginevra e a Cristina Quaranta 

Antonino Spinalbese cerca di spiegare ad altri inquilini perché non riesce a legare con Nikita Pelizon

Nella casa del GF Vip, i concorrenti stringono alleanze e amicizie, anche in base alle simpatie e alle prime impressioni.

Antonino ha fatto ben capire di non apprezzare “a pelle” Nikita Pelizon, ma si tratta di una questione di sensazioni, nulla di più. D’altronde è comprensibile che escano fuori queste dinamiche ta perfetti sconosciuti “costretti” a convivere per mesi nella stessa casa, seppur molto grande.

“Io c’ho il terrore di Nikita” ha spiegato Antonino, riferendosi alla modella e influencer. “Lei questo l’ha capito. Io passo di qua e la vedo là che mi guarda… Io non è che faccio finta di niente, vado in imbarazzo in queste situazioni…” ha cercato di spiegare meglio Antonino, parlando con Cristina Quaranta, Carolina Marconi e Ginevra Lamborghini, che hanno inteso a cosa si riferisce l’ex di Belen Rodriguez.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy