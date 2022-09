Gf Vip 7, Luca e la domanda che spiazza Edoardo: cosa gli chiede davanti a tutti 

Nella casa è andato in scena un breve siparietto tra Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria

Al GF Vip la squadra di vipponi sembra aver raggiunto il numero completo, almeno fino ad eventuali prossimi ingressi a sorpresa durante i prossimi mesi.

Tra gli ultimi ad essere entrati nella casa c’è Edoardo Donnamaria, visto in tv nel programma di Rete 4, Forum, nel ruolo di assistente, e in radio dove fa il conduttore radiofonico.

Luca Salatino (ex tronista di Uomini e Donne), però, ha fatto capire di non conoscere il ragazzo, attraverso una frase che non lascia spazio a tante interpretazioni.

“‘Edoà ma te posso di’ na cosa? Ma te chi c***o sei?” ha scritto un utente divertito su Twitter, riportando le affermazioni senza peli sulla lingua di Luca Salatino, che ha chiesto con il suo modo colorito delucidazioni sulla carriera televisiva di Edoardo.

“Ma io sto morendo per la faccia che fa mentre lo dice, vi prego” ha scritto un altro utente sui social, davanti al video divertente di Luca.

