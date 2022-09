GF Vip 7, il problema del bagno già nella prima puntata: cosa è successo nella notte 

Il GF Vip è iniziato e i vipponi nella notte si sono confrontati sulla convivenza e sulla difficoltà di condividere alcuni spazi...

Il GF Vip 7 è finalmente iniziato: su Canale 5 è andata in onda la prima puntata in cui i vipponi hanno varcato la soglia della porta rossa.

GF VIP 7, aprono gli armadi ma non si accorgono di quel biglietto: cosa c’è scritto. C’entra proprio l’ex concorrente

Immediatamente i concorrenti hanno cominciato a confrontarsi sulla casa e sugli spazi da condividere, in particolare quello del bagno, che come al solito è solo uno per tutti i vip.

Già nella notte, Patrizia Rossetti ha provato a spiegare il suo disagio ad Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi: “Vi devo dire una cosa ragazzi, che io soffro di colite, se disgraziatamente mi prende la colite che mi viene dallo stress oppure dalle verdure, io conto fino a 15 secondi e poi devo schizzare in bagno. Se lo trovo occupato… Glie l’ho detto ad Alfonso, la faccio da qualche parte! Che devo fare? Me la devo fare addosso?”

“300 mq di casa e dovranno ca**re in 23 in un bagno”, “Mi sento male“, “Patrizia si farà squalificare prima di Elenoire”, hanno commentato alcuni utenti, ridendo del fatto che i concorrenti dovranno condividere lo stesso bagno.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset