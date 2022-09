GF Vip 7, Giulia Salemi svela cosa è stato censurato nella prima puntata: i tweet cattivi che non hanno voluto mandare in onda gli autori

Giulia Salemi svela qualcosa di più su i tweet che legge durante la puntata in diretta del GF VIP: vengono censurati?

La prima puntata in diretta del GF Vip ha visto in studio anche il debutto di Giulia Salemi come portavoce dell’opinione sui social.

L’influencer ed ex gieffina ha infatti letto alcuni tweet provenienti dalla rete ma a Casa Chi, ospite nella diretta, ha spiegato un retroscena.

Alla domanda di Azzurra Della Penna: “Hai censurato qualche tweet, qualche cosa che non si poteva tanto dire?” Giulia ha spiegato: “Dovete sapere che c’è un doppio passaggio prima che i tweet vengano messi in onda”

“Io li seleziono e li mando a un autore di riferimento che a sua volta con altri attori valutano se vanno bene o no e poi c’è un’altra chat dove vengono messi in onda. Io ho scelto i più piccanti e mi hanno detto che era la prima puntata e dovevamo essere più buoni” ha spiegato.

“Alcuni concorrenti non hanno avuto veramente una “ola” al loro ingresso, dovranno faticare il doppio per conquistare il consenso del pubblico, tra questi ci sono Antonino, Luca, Antonella, Nikita” ha aggiunto.

Foto: Kikapress