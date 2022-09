GF Vip 7, Giulia Salemi stronca gli uomini della casa: cosa dichiara sulla loro bellezza

Giulia Salemi, interpellata dopo il suo nuovo ruolo durante il GF Vip, svela la sua opinione sui concorrenti di quest'anno

Il GF Vip è ufficialmente iniziato e tra le novità di quest’anno c’è il ruolo di Giulia Salemi, che durante le puntate in diretta legge i tweet e le opinioni degli utenti sui social.

Interpellata durante un collegamento con Casa Chi, per Giulia non sono mancate le domande sui concorrenti.

Quando le viene chiesto chi secondo lei è il più “bono” della casa, la risposta di Giulia è chiara: “Allora, non perché Pierpaolo è qua, ma a me manca la cosa del “bono” da battaglia tipo Pierpaolo: per me non c’è quest’anno” ha spiegato la Salemi, stroncando di fatto gli uomini attualmente presenti nella casa.

Pierpaolo Pretelli è anche intervenuto brevemente durante il collegamento, sorridendo, chiedendo di non rovinare loro la giornata con queste domande e affermando che per lui la più bella della casa è Elenoire Ferruzzi.

Foto: Kikapress