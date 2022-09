GF Vip 7, Ginevra Lamborghini svela i dettagli sulla lite con la sorella Elettra: cosa è successo nel 2019

Nella casa del GF Vip 7, Ginevra Lamborghini ha fatto riferimento alla lite con sua sorella Elettra e al perché non si parlano più

Il primo giorno di Grande Fratello Vip 7 è coinciso con la prima confessione di Ginevra Lamborghini, che ha subito parlato dei rapporti con sua sorella Elettra, ormai inesistenti a causa di una lite. Ma cosa avrà mai provocato questa rottura tra le due ereditiere emiliane?

GF Vip 7: Ginevra Lamborghini racconta della lite con sua sorella Elettra

Andiamo con ordine. Mentre i concorrenti del nuovo GF Vip facevano conoscenza, Cristina Quaranta ha cominciato a parlare con Ginevra Lamborghini dei rapporti completamente deteriorati che esistono tra lei e sua sorella Elettra.

“Ma i tuoi non possono far niente? – ha chiesto l’ex ragazza di Non è la Rai – Cosa le hai fatto di tanto grave? Io ho perso un fratello e se penso che tu non possa parlare con tua sorella…”

“Ci hanno provato in tutti i modi – ha spiegato Ginevra – È proprio quello che penso. Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo. Penso al tanto tempo sto sprecando. Io le scrivo, mi ha bloccato ovunque. Su Instagram, sul telefono… Ha bloccato i miei amici. Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno. Ci hanno provato tutti…”

Le parole di Ginevra sono il preludio ad un confronto televisivo tra le due sorelle?

Poi ha aggiunto: “Facciamo i Natali separati dal 2019 in avanti. Io non la vedo e non ho modo di parlarne dal 2019. Ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo non lo so neanche io ma credo che non lo sappia neanche lei perché, davvero, è nata per una stupidaggine. Non abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta“.

Insomma, una spiegazione sì, ma non un chiarimento su quale sia stato il motivo della lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini. C’è chi crede che sarà chiarito in un confronto tra le due in una delle prossime puntate del GF Vip… Cosa succederà?

