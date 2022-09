Gf Vip 7, George Ciupilan glielo dice in faccia a Sara dopo la puntata: cosa ha il coraggio di dirle 

La schiettezza di George Ciupilannei confronti di Sara Manfuso ha colpito il pubblico

Al GF Vip, le varie personalità dei concorrenti cominciano a emergere, giorno dopo giorno: è il caso anche di George Ciupilan e della sua reazione al comportamento di Sara Manfuso.

Durante l’ultima puntata, infatti, è stato mostrato come Sara, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà abbiano commentato alle spalle di Ginevra Lamborghini il suo comportamento nella casa e il suo risentimento per il rapporto praticamente inesistente con sua sorella Elettra.

Nello specifico, Sara Manfuso ha fatto sapere di non aver gradito l’immagine di lei passata in diretta televisiva ma a colpire gli spettatori è stata un’altra reazione: quella di George Ciupilan che dopo la puntata, senza tanti giri di parole, si è rivolto direttamente a Sara per dirle in faccia che non ha apprezzato il suo comportamento.

“Ma vi rende conto che Ciupilan è andato a dire in faccia a Sara che non gli è piaciuto come si è comportata? Sempre più una rivelazione questo ragazzo” ha scritto un utente.

“Ciupilan che ha il coraggio di dire in faccia a Sara che non gli è piaciuta per niente” ha notato qualcun altro. “Ciupilan vivendo il migliore momento della sua vita” ha scritto una altro spettatore.

Foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset