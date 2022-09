GF Vip 7, Elenoire e il problema del bagno: quel metodo drastico per aiutare Antonella. Cosa è successo stanotte

Elenoire Ferruzzi propone una soluzione per il problema del bagno riscontrato da Antonella Fiordelisi: cos'è accaduto nella notte al GF Vip

I primi giorni di Grande Fratello Vip 7 hanno portato qualche problemino di ‘bagno’ nei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia, al quale Elenoire Ferruzzi ha provato a dare una soluzione… Ma cosa sarà mai successo ad Antonella Fiordelisi? E perché mai la sua coinquilina avrà deciso di mettere in campo un metodo tanto drastico?

GF Vip 7: Elenoire Ferruzzi e la sua ‘soluzione’ al problema del bagno di Antonella Fiordelisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio: nella notte, al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha fatto capire, parlando con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi, di avere qualche piccolo problema fisiologico.

Sarà il cambio di alimentazione, sarà il nuovo ambiente della casa del Grande Fratello Vip, ma la schermitrice ed influencer ha fatto sapere alle coinquiline di non riuscire ad andare in bagno.

Arrivata da Sara e dalla Ferruzzi, ha pronunciato trafelata un “nulla” che è tutto in programma. “Non sei riuscita? – ha chiesto la Manfuso – Vedrai che domani sarà il grande giorno“.

È stato a quel punto che Elenoire Ferruzzi ha commentato a voce altissima, proponendo la sua soluzione del problema di Antonella: “ci vuole un clistere!”

I commenti alle parole della Ferruzzi

La prima a commentare l’exploit di Elenoire è stata Sara Manfuso, con un “un’altra bella pagina di televisione” che è tutto un programma.

Ma Twitter è praticamente esploso per i commenti sull’argomento. “La Manfuso, Elenoire e Antonella tra clisteri e bisogni fisiologici non soddisfatti in piena notte ho amato“, ha scritto una persona.

Ma qualcun altro è stato un po’ meno poetico: “Amo questo finale con Elenoire che consiglia un bel clistere ad Antonella per riuscire a ca..re, una buonanotte pazzesca“.

