Gf Vip 7, Elenoire e il coma: il racconto fa rabbrividire gli utenti

Elenoire Ferruzzi nella casa del GF Vip ha raccontato la sua drammatica esperienza con i 4 mesi di coma vissuti nel 2021

Nella casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi si è lasciata andare a un racconto molto personale: nel 2021, infatti, è entrata in coma per quattro lunghi mesi, dopo aver contratto il Covid.

Elenonire ha così raccontato ad altre donne della casa la sua esperienza, e ciò che ha visto e sentito durante il periodo di coma.

“Non so dove ma sentivo delle presenze: era materia, non c’era il corpo. Io c’ero, c’erano altre persone ma non eravamo fisici, c’era solo la mente. Parlare, dialogare, si parlava con la mente. Anche altre lingue. Conoscevi tutte le lingue e capivi e comprendevi” ha spiegato Elenoire.

Il suo racconto continua: “A un certo punto ero in questo vortice nero e avevo i piedi bloccati, cercavo di liberarmi ma i piedi erano sempre bloccati, fino a quando ho messo tanta forza e i piedi si sono sganciati: ho visto una luce inspiegabile, una luce mista a calore, io volevo andare e mi ci sono completamente buttata. Un benessere interiore mai sentito prima nella mia vita, e questo benessere l’ho mantenuto anche da sveglia per tanto tempo”.

Su Twitter il suo racconto ha colpito molto gli spettatori: “Cristina Quaranta arrabbiata col confessionale perché si è persa il racconto di Elenoire sul coma, anche io sarei molto arrabbiata, è una storia incredibile da brividi”, “In lacrime per il racconto di Elenoire“, “Quello che sta raccontando Elenoire è di tutto cil che ha visto durante il coma è incredibile, ho la pelle d’oca” hanno twittato alcuni utenti.

