Gf Vip 7, Ciacci non può rinnovare la patente per colpa della sieropositività? Cosa dice agli altri coinquilini 

Nella casa del GF Vip, Giovanni Ciacci si apre sulle difficoltà da affrontare nella vita quotidiana

Al GF Vip, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi sono stati visti ed ascoltati durante un discorso in cui si sono confrontati sui problemi di vita da affrontare a seguito delle malattie.

Carolina ha sconfitto un cancro, Giovanni è sieropositivo: anche se in modo diverso, i due fanno i conti tutti i giorni con problemi da affrontare nella società odierna.

“Il discorso di Carolina e Ciacci mi ha commosso, la discriminazione per entrambi a causa della malattia è davvero triste e assurda”, “Carolina e Ciacci stanno parlando di come le persone che hanno l’hiv o che sono guarite dal cancro non abbiano la possibilità di rinnovare la patente, fare mutui, viaggiare in determinati paesi o adottare bambini” hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

“Verissima questa cosa della patente: se dici al dottore di avere tipo il diabete c’è il rischio che non te la rinnovino” ha commentato un altro utente. Difatti, la legge italiana ne parla all’articolo 119 del codice della strada, secondo cui “Non si può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida […] chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”.

“Comunque Ciacci che parla a cuore aperto della sieropositività ci piace” ha commentato un altro utente. “Ciacci parla dei preconcetti che ancora esistono per i sieropositivi. Ascoltando questa discussione penso che a volte anche un reality possa lanciare messaggi importanti e soprattutto testimonianza. La sieropositività non è “l’alone viola”” ha scritto un altro spettatore su Twitter.

“”Noi non siamo la malattia”. Questo è un bellissimo messaggio. Non vi sentite mai inadeguati e lottate sempre” ha twittato un altro utente.

