GF Vip 7, Antonino Spinalbese nelle ‘grinfie’ di Elenoire Ferruzzi: cosa è successo stanotte

Antonino Spinalbese è finito nelle grinfie di Elenoire Ferruzzi: ecco cosa è accaduto nella prima notte di GF Vip 7

La prima notte del GF Vip 7 è già trascorsa ma in molti si sono accorti di quello che è accaduto già durante la puntata tra Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi… Ma cosa sarà mai successo dopo l’esordio della nuova edizione del reality show di casa Mediaset?

GF Vip 7: cosa è successo nella prima notte tra Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prima notte del GF Vip 7 è trascorsa non senza colpi di scena: il più eclatante è stato quello di Antonino Spinalbese che ha passato la notte praticamente accanto ad Elenoire Ferruzzi.

Già in serata, nelle fasi finali della puntata, qualche riferimento a riguardo ha cominciato a volare. Anzi, a dirla tutta, non molto convinto della situazione, l’ex compagno di Belen sembra essere stato in qualche modo costretto…

In puntata, Alfonso Signorini ha infatti chiesto ad Elenoire: “Con chi dormirai?”. “Secondo te? con il mio bimbo”, ha risposto la Ferruzzi facendo riferimento proprio a Spinalbese. E quando Signorini ha chiesto se Antonino fosse d’accordo, lei ha risposto: “amore ma lui non ha potere decisionale, lui deve essere d’accordo”.

La prima puntata del GF Vip 7 vola subito su livelli altissimi

Molti, a dirla tutta, hanno subito pensato al contrasto di immagine che, nelle prime ore del GF Vip, ha coinvolto Antonino Spinalbese che, da icona del “bello e dannato” si è ritrovato tra le grinfie di Elenoire Ferruzzi nell’arco di mezza puntata.

Alla fine, infatti, Antonino ha ceduto e mentre si metteva a dormire ha detto: “Elenoire, dormo su questo letto vicino a te“. La Ferruzzi ha risposto con parole che sono tutte un programma: “Era meglio se dormivi con me“.

Photo Credits: Kikapress