GF Vip, svelati i nomi dei 21 concorrenti che entreranno nella casa? Cosa è trapelato su Instagram

C'è ancora riserbo ufficiale sui nomi di tutti i concorrenti del GF VIP 6, ma sui social è spuntata una lista che in molti ritengono attendibile.

Il GF Vip 6 ricomincerà a metà settembre, ma nel frattempo sul web arrivano le indiscrezioni (piuttosto complete) sui nomi dei 21 concorrenti dell’edizione 2021/2022 del celebre reality show di Mediaset. Chi entrerà mai nella casa più spiata d’Italia?

Il GF Vip 6 ci terrà compagnia dal prossimo 13 settembre: c’è ancora riserbo ufficiale sui nomi di tutti i concorrenti del reality, ma sui social è spuntata una lista che in molti ritengono attendibile. Photo Credits: Kikapress

Grande Fratello Vip 6: Deianira Marzano anticipa i nomi di chi entrerà nella casa

Andiamo con ordine. L’edizione 2021/2022 del GF Vip (la numero 6) comincerà il prossimo 13 settembre: inutile dire che sul web sono tantissime le indiscrezioni sui possibili concorrenti anche se, ufficialmente, la sola ad essere stata confermata dalla produzione è Katia Ricciarelli.

Sarà per questo motivo che, quando Deianira Marzano ha anticipato su Instagram una lista di 21 nomi, in tanti ci si sono fiondati, avidi di conoscere chi sono i presunti vipponi che saranno ospitati nel reality condotto da Alfonso Signorini. Volete sapere chi sono? Andiamo a scoprire l’elenco insieme.

La presunta lista di nomi dei 21 concorrenti del GF Vip 6

Oltre alla già confermata Katia Ricciarelli, nella lista di nomi dei 21 concorrenti del GF Vip 6, Deianira Marzano include anche il mago televisivo Giucas Casella e la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi.

Ci sarebbe poi posto per le tre gemelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia.

Segue Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto in sedia a rotelle in seguito ad una sparatoria. Poi c’è Soleil ‘Stasi’ Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e anche la cantante Jo Squillo, la showgirl Francesca Cipriani, la ballerina Carmen Russo e l’ex gieffina Raffaella Fico. Da Uomini e Donne arrivano anche gli ex tronisti Massimiliano Mollicone e Sophie Codegoni.

Sembra pronto a varcare la porta rossa anche Tommaso Eletti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Seguono poi il modello Andrea Casalino, la showgirl venezuelana Ainett Stephens, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, l’ex di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi, il figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu e l’attore Davide Silvestri.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy