GF late show, è successo alla fine del programma: il messaggio per Tommaso Zorzi che ha commosso tutti

Il GF Late Show di Tommaso Zorzi è arrivato alla fine: lui si commuove, mentre arrivano i messaggi di Stefania Orlando e Francesco Oppini

Il GF Late Show, o come l’hanno ribattezzato i fan il TZ Late Show, ha dimostrato quanto Tommaso Zorzi sia bravo a fare da conduttore televisivo. Dopo l’ultima puntata, spunta il messaggio lasciato per lui dai suoi amici. Come avrà reagito il buon Tommy?

Il Late Show del Grande Fratello Vip è arrivato alla sua ultima puntata: Tommaso Zorzi ha fatto un gran lavoro come conduttore del suo ‘programma nel programma’, che è piaciuto praticamente a tutti. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Late Show: l’ultima puntata del ‘programma’ di Tommaso Zorzi

Andiamo con ordine. Nella serata del 24 febbraio è andata in scena l’ultima puntata del GF Late Show condotto da Tommaso Zorzi. Un piccolo ‘programma nel programma’ che ci ha accompagnato nelle scorse settimane di Grande Fratello Vip e che ha soprattutto mostrato le capacità di Tommy, capace di mettersi alla guida di un programma praticamente da solo.

Sarà per questo che, abbracciato dai coinquilini alla fine del suo show sulle note di We are the champions, il buon Zorzi si è visibilmente commosso, ringraziandoli d cuore per tutto il supporto che gli hanno dato in questo percorso…

Non supererò mai Tommaso che si commuove al termine dell'ultima puntata del #TZLATESHOW💔✨ #tzvip

sto piangendo tutte le mie lacrime, che questo sia per Tommaso solo l’inizio…❤️



sto piangendo tutte le mie lacrime, che questo sia per Tommaso solo l'inizio…❤️

GRAZIE!#TZLATESHOW #TZVIP

I messaggi per Tommaso di Stefania Orlando e Francesco Oppini

Ma al termine del GF Late Show, Tommaso Zorzi ha ricevuto anche i messaggi meravigliosi delle due persone con cui ha più legato all’interno della casa.

Stefania Orlando, ancora con lui tra le mura del reality, gli ha infatti gridato orgogliosa: “sei nato per fare questo lavoro, Tommy”.

Fuori dalla casa, invece, Francesco Oppini ha invece scritto un messaggio nelle Instagram Stories, nel quale si congratula con l’amico: “Sei solo all’inizio della tua lunga e gloriosa carriera… non avere mai paura, osa e usa il tuo istinto meraviglioso. Solo non ci rimarrai mai. Il tuo amico, Fra”.

‘sei nato per fare questo lavoro tommy’



'sei nato per fare questo lavoro tommy'

Stefy proud mama 💓#TZLATESHOW #tzvip

