GF Vip, il gesto di Manuel quando Lulù si allontana: perchè lo fa? Ecco il motivo

Al GF Vip, Manuel Bortuzzo fa un gesto poco carino nei confronti di Lulù appena la Selassié si allontana da lui: ecco cosa ha combinato

Al GF Vip in molti hanno notato un gesto poco lusinghiero compiuto da Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié. Si tratta di un’azione che, addirittura, ha dato fastidio a tantissimi telespettatori per il suo significato implicito. Ma cosa avrai mai combinato il bel nuotatore?

GF Vip: sl gesto poco carino di Manuel appena Lulù si allontana

Andiamo con ordine. Molti telespettatori hanno notato che, non appena Lulù si allontana da lui, Manuel compie spesso un gesto assai poco carino. Qualcosa che sicuramente non fa piacere nemmeno alla sua bella Selassié e che ha oltremodo stupito tutti i fan del reality show di casa Mediaset, che sui social hanno cominciato a chiedersi quale motivo ha spinto Manuel a compiere quella strana azione.

Praticamente, il buon Bortuzzo, dopo aver baciato anche in maniera calorosa la principessa di origini etiopi, si pulisce la bocca con le mani, con un’espressione anche un po’ disgustata. Un gesto che compie molto, molto spesso.

Ma per quale motivo Manuel ha compiuto questo strano gesto dopo il bacio di Lulù? Cosa c’è dietro tutto questo?

Il motivo dello strano gesto di Bortuzzo

La verità è che a dargli fastidio è quello che Lulù ha sulle labbra, sia esso rossetto o lucidalabbra. È per questo che, quando la ragazza lo bacia, lui spesso finisce per pulirsi la bocca. Niente di trascendentale, dunque, soltanto fastidio per un ‘corpo estraneo’ che gli finisce sulle labbra!

