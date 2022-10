GF Vip, furto di cibo nella casa: Antonella la scopre sul fatto. Ecco chi è

Antonella Fiordelisi scopre chi è l'autore del furto di cibo nella casa del GF Vip: ecco quale dei concorrenti è il colpevole

Al GF Vip c’è un ‘ladro di cibo‘ ma il furto sembra essere stato scoperto da Antonella Fiordelisi che ha confessato di aver scoperto che c’è una persona, tra i suoi coinquilini, che ha preso da parte delle scorte di cibo, lasciando senza tutti gli altri. Ma di chi si tratterà mai? Quale dei concorrenti del reality show di Mediaset avrà rubato delle derrate alimentari?

GF Vip: furto di cibo nella casa, Antonella Fiordelisi scopre il colpevole

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Negli ultimi giorni, nella casa del GF Vip, abbiamo visto poco cibo e scarsità di alcuni prodotti, tanto che si è ipotizzato che qualcuno avesse operato un furto, sottraendo all’uso comune alcuni prodotti presenti normalmente in dispensa.

Praticamente, in cucina non c’era più olio per cucinare e anche il sale scarseggiava, costringendo i concorrenti ad utilizzare l’acqua invece dell’EVO.

A scoprire l’autore (anzi, l’autrice) del furto di cibo al GF Vip è stata Antonella Fiordelisi. La schermitrice salernitana, parlando con Edoardo Donnamaria e Sofia Giaele De Donà, ha infatti rivelato di aver individuato il nome della ‘ladra’.

Il nome del ‘ladro di cibo’ del Grande Fratello Vip: perché mai l’avrà fatto?

“Ho scoperto che Pamela ha nascosto delle cose di là – ha rivelato la ragazza ai coinquilini – tipo il sale, il tonno. L’olio che non trovavamo da giorni ce l’aveva lei. Le fette biscottate ce le ha lei, nascoste“.

Insomma, dito puntato su Pamela Prati: ma perché mai avrà deciso di sottrarre tutta quella roba dalla cucina per tenerla sotto il letto? Subirà un ‘processo’ dai coinquilini dopo la scoperta di Antonella Fiordelisi? Non ci resta che attendere la puntata di stasera per scoprirlo.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy