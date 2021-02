Fuori Tommaso Zorzi? È successo stanotte sui social dopo il litigio tra Zorzi e Dayane Mello

Sui social network esplode la protesta dei fan del GF Vip contro Tommaso Zorzi: sarà messo fuori dal reality dopo il litigio con Dayane Mello?

Sui social network sta spopolando un hashtag che chiede che Tommaso Zorzi vada fuori dal Grande Fratello Vip. Il #fuoritommaso è in tendenza su Twitter e sta facendo davvero discutere il web. Ma perché mai è arrivato? C’entrerà forse il suo pesante litigio con Dayane Mello?

GF Vip, Tommaso contro Dayane: la reazione della modella

Andiamo con ordine. Già dopo l’ultima puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi non era stato certo tenero con Dayane, tirando fuori una serie di invettive contro di lei e il suo coming out su Rosalinda, arrivando addirittura a chiamarla “mezza lesbica”.

A partire da quel momento, le sue uscite contro Dayane si sono moltiplicate fino a provocare una vera e propria crisi nella concorrente brasiliana. Anche perché lo stesso Zorzi è arrivato ad addossare alla Mello la responsabilità di ogni crisi avvenuta nel reality, dicendo: “da quando è successa la tragedia, tutte le volte che l’atmosfera era tesa in casa era per colpa sua”.

Ma a finire sotto il suo attacco è stato soprattutto il coming out di Dayane: è stato contro quello che Tommaso si è scagliato con tutta la sua furia.

Mentre faceva un bagno, la Mello è scoppiata in lacrime con Samantha de Grenet, alla quale ha confessato: “Quelle parole di Tommaso mi hanno ferito. Davvero mi ha fatto male. Lui lo ha fatto molto bene, lo sa fare molto bene”.

“Quelle parole di Tommaso mi hanno ferito. Davvero mi ha fatto male. Lui lo ha fatto molto bene, lo sa fare molto bene”

Tommaso Zorzi fuori dal GF Vip? La richiesta dei telespettatori

Nel frattempo, sui social network in tantissimi hanno cominciato ad utilizzare l’hashtag #fuoritommaso, per chiedere l’allontanamento di Zorzi dalla casa e utilizzando parole dure nei suoi confronti.

Sul suo exploit una telespettatrice ha scritto: “Qui si è toccato il fondo. IL FONDO”. E un’altra le ha fatto eco: “Dobbiamo DENUNCIARLA sta cosa. Un conto è il gioco un conto è l’accanimento psicologico”.

Di fronte alle lacrime di Dayane, inoltre, un’altra persona ha twittato: “NON è normale ridurre una persona in questo stato, solo per i tuoi deliri di onnipotenza da ‘icona gay’”.

Addirittura, sulla questione è intervenuta anche Taylor Mega, che in una sua stories ha scritto: “Voglio bene a Tommaso e tifo anche per lui. Però dire a Dayane che non può dichiarare di essere bisex in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una ca..ata“.

Tommaso: "da quando è successa la tragedia, tutte le volte che l'atmosfera era tesa in casa era per colpa sua"



