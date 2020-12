GF Vip, Francesco Oppini ritorna in casa e incontra Tommaso Zorzi? Cosa svela Alba Parietti

Al GF Vip si prospetta il ritorno in casa di Francesco Oppini per un confronto con Tommaso Zorzi che, dopo aver confessato di essere innamorato di lui, ha fatto una richiesta al Grande Fratello.

Al GF Vip, dopo l’abbandono di Francesco Oppini si è creato un certo scompiglio, soprattutto per quanto riguarda Tommaso Zorzi che ha confessato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti: con ogni probabilità, quindi, Oppini farà ritorno nella casa più spiata d’Italia per parlare con lui. Ma come e quando succederà?

LEGGI ANCHE: — ‘Questo non lo dimenticherò mai’, Francesco Oppini e il ricordo di Tommaso Zorzi: la stories su Instagram di quella notte

Francesco Oppini ritorna nella casa per un confronto con Tommaso?

Andiamo con ordine. Tommaso Zorzi ha confessato i suoi sentimenti per Francesco Oppini, rivelando però a Stefania Orlando di avere paura per quello che succederà adesso: “Ammetto che sono terrorizzato per cosa accadrà. Se fosse rimasto non sarei riuscito ad ammetterlo. Non ho mai provato una roba del genere in tutta la mia vita. Questa è la prima volta che provo cose così forti. Io così non mi sono mai esposto in vita mia. Non è che ho detto sono innamorato di lui alla mia migliore amica, l’ho detto qui dentro. Poi non è bello, è bello se uno è corrisposto. Poi pensa a sua madre cosa farà. Quella c’ha la tastiera facile. Qualsiasi cosa pensa la dirà”.

Inoltre, con Francesco Oppini che ritorna al GF Vip (e forse addirittura in casa) nella puntata di lunedì 7 dicembre, Tommaso è andato davvero nel terrore: “Lui domani sarà in studio. Io mi sto sentendo male, mi verrà la colite prima della puntata. Che non me lo facciano incontrare in Cucurio o queste robe simili. Mi sento male Stefy, lui sarà presente domani, mi sto sentendo male. Qualunque cosa mi dica, dato che non mi dirà mai ‘andiamo a vivere in campagna’, io me la prenderò comunque in quel posto. Io me la prendo in tutti i casi dai. Mi sento male all’idea della puntata. A questo punto spero mi venga una febbre da ricovero che impedisca la mia presenza”.

Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini: la sua richiesta al GF

Le sue parole fanno tanta, tantissima tenerezza: “Sto male per essermi preso una cotta per un uomo etero e fidanzato e io come al solito sono Bridget Jones che rimane sfigata e sola con una bottiglia di vino. Pensa la fidanzata cosa avrà detto. Lei gli vieterà di frequentarmi fuori. Con il senno di poi ti dico che per fortuna se n’è andato prima. Forse lui l’aveva già capito. Poi pensiamo ai miei parenti, non solo ai suoi”.

In realtà, però, Tommaso ha anche fatto una richiesta al GF Vip, ovvero quella di trovare un’altra persona che gli faccia dimenticare Francesco: “Adesso mi servirebbe un buon sano chiodo scaccia chiodo. Questo vorrei adesso. Mi serve proprio un chiodo scaccia chiodo, non un ripiego. Deve entrare uno nuovo su cui concentrare le mie attenzioni. GF fammi entrare uno come si deve”.

La rivelazione di Alba Parietti: Francesco si confronterà con Tommaso

Prima, però, il tanto temuto confronto nella casa del GF Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si farà, appunto nella puntata del 7 dicembre: a confermare che il figlio ritorna – se pur temporaneamente – è Alba Parietti. “Domani Francesco tornerà a Roma per incontrare Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi”, ha scritto su Instagram, senza però dare un ulteriore giudizio sulla questione.

Cosa succederà nella casa? E quale sarà la reazione di Tommaso?



Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy